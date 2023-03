Neuer tschechischer Präsident musste Geldstrafe zahlen

Der neue tschechische Präsident Petr Pavel muss wegen unvollständiger Daten von Wahlkampfspendern eine Geldstrafe in Höhe von 60.000 Kronen (rund 2.500 Euro) bezahlen. Es fehlten beispielsweise Adressen und Geburtsdaten, berichteten tschechische Medien am Freitag. Die Entscheidung wurde von der Parteifinanzaufsichtsbehörde noch vor dem Amtsantritt Pavels am 9. März gefällt, weswegen er noch keine Immunität genoss. Pavel habe die Geldstrafe bereits bezahlt, hieß es.

Kein Problem für Pavel

Pavel sagte dazu, es sei für ihn nicht möglich gewesen, alle Daten von den Spendern zu bekommen. "Wenn es 6.000 Spender gibt und man alle vorgeschriebenen Daten von ihnen braucht, wie Adresse und Geburtsdaten, und jemand gibt etwas nicht an, dann hat man keinen Hebel, die Daten zu bekommen", so Pavel, der sich am Donnerstag und Freitag auf einem Besuch in Polen befand. Mit der Bezahlung der Geldstrafe habe er "nicht das geringste Problem gehabt", weil es zu derartigen Schwierigkeiten einfach vorkommen, sagte der tschechische Präsident.

Die Strafe von 60.000 Kronen ist die bisher höchste, die das Amt zu Aufsicht über die Finanzen der Parteien je verhängt hat. Pavel war im Jänner zum Präsidenten gewählt worden.