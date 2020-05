Neuer Leiter für EU-Büro in Wien

Die Vertretung der EU-Kommission in Wien bekommt einen neuen Leiter: Der Österreicher Harald Hartung übernimmt demnächst den hochrangigen Job, erfuhr der KURIER aus Regierungs- und Kommissionskreisen. Hartung (53), ein studierter Philosoph, begann seine Karriere im Büro der Industriellenvereinigung in Brüssel und wechselte später in die EU-Kommission, wo er sich in Top-Positionen mit Kultur- und Bildungspolitik beschäftigte.

Österreichs Botschafter in Kopenhagen, Ernst-Peter Brezovszky, hat gerade alle Hände voll zu tun. In nächster Zeit kommen gleich drei Regierungsmitglieder nach Dänemark: Am 22. September Familienministerin Sophie Karmasin, sie trifft Manu Sareen, einen charismatischen Politiker und Kinderbuchautor. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgt in Dänemark für "erhöhtes Glück", stellt der World Happiness Report ( Columbia University) fest.

Ende Oktober reist Justizminister Wolfgang Brandstetter zur sozialdemokratischen Justizministerin Karen Haekkerup, einer engen Vertrauen von Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt. Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser hat von der Direktorin des WHO-Regionalbüros für Europa in Kopenhagen, Zsuzsanna Jakab, eine Einladung zu einem Vortrag erhalten.

Die Kontakte in den Norden sind keine Einbahnstraße. Vom 20. bis 24. Oktober besuchen mehr als die Hälfte der Kopenhagener Gemeinderäte Bürgermeister Michael Häupl. Wohnbau- und Kulturpolitik stehen auf dem Programm. Die Dänen geben Tipps für die Organisation des Eurovision Song Contest.

Botschafter Brezovszky erklärt das gegenseitige Interesse an den "Erfolgskonzepten, die beide Länder aufzuweisen haben. Sie wollen ihre Best-practice-Modelle vergleichen".

Dazu kommt die dänische Gastfreundschaft, von der viele Wiener Kinder nach den Weltkriegen profitierten. 1919 nahmen dänische Familien rund 25.000 unterernährte und vom Krieg traumatisierte Wiener Kinder zur Erholung auf. 1947 wurden 14.000 Kinder aufgepäppelt. Unter diesen Kindern befand sich auch Oscar-Preisträger Michael Haneke.

Wien dankte den Dänen: Ein sozialer Wohnbau im 19. Bezirk heißt " Kopenhagen-Hof", eine Straße bekam den Namen "Dänenstraße".