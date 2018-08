Neuer Deal gesucht

Es war wohl eine der angenehmeren Dienstreisen für die deutsche Bundeskanzlerin: Und nein, es lag nicht an der spanischen Sonne oder den Spaziergängen in den Dünen, sondern am Gastgeber. Mit Pedro Sánchez traf sie einen EU-Staatschef, der beim Thema Migration mal nicht auf Krawall, sondern Konsens aus ist.

Auf Sánchez’ Finca in der andalusischen Küstenstadt Sanlucar de Barrameda präsentierten sich am Wochenende zwei Verbündete, die den Zuzug aus Afrika nach Spanien einschränken wollen. Als erstes Zeichen der Zusammenarbeit kündigte er an, in Spanien registrierte Asylwerber zurückzunehmen, die an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen werden. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Juni gab es laut Innenministerium aber keinen einzigen solchen Fall. Das Abkommen ist daher mehr Symbolik, auch für die künftige Zusammenarbeit: Die Kanzlerin hat Madrid Hilfe zugesagt, mehr Finanzmittel für den Außengrenzschutz und die Aufnahme von Migranten zu bekommen.

Vor wenigen Wochen bat Sánchez die EU-Kommission um Hilfe, derzeit kommen mehr Menschen übers Mittelmeer in Spanien an, als in Italien. Was laut El Pais auch an einer stillen Kurskorrektur Marokkos liegt, die aus EU-Berichten hervorgeht, so die Zeitung. Bisher galt die Zusammenarbeit als vorbildhaft: Das Land bekam Wirtschaftshilfe und kontrollierte im Gegenzug die Häfen bzw. nahm Menschen zurück, die den Grenzzaun an den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla überwunden hatten. Doch aus Rabat klang zuletzt durch, dass es dazu mehr Gelder bedarf.