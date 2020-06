Neue Provokation von Jean-Marie Le Pen

Mit dem Schlagwort „Umvolkung“ errang in Österreich Andreas Mölzer 1992 breitere Bekanntheit. Auch sonst ähneln sich Mölzer und Jean-Marie Le Pen in ihrer Rolle als Rechtsfundamentalisten in ihren jeweiligen Parteien. Nach der Enthüllung von Mölzers Spruch über die EU als „Negerkonglomerat“ hatte auch der Druck von Marine Le Pen dazu beigetragen, dass die FPÖ Mölzer als Spitzenkandidaten für die EU-Wahl ablöste.

Von dem französischen Doppelgänger Mölzers, also ihrem Vater, kann und will sich Marine Le Pen aber nicht trennen. Sie hat zwar bezüglich des Holocausts dem Anstand genüge getan (Sie bezeichnete den millionenfachen Mord an den Juden als „Gipfel der Barbarei“) und lehnt wohl auch deswegen eine Fraktionsbildung in der EU mit Parteien wie der ungarischen „ Jobbik“ oder der griechischen „Morgenröte“ ab – im Gegensatz zu ihrem Vater. Dieser verkörpert aber das ideologische Urgestein der FN, das die Tochter bloß in Zaum halten aber nicht verurteilen möchte.

Die Zähmung der rechtsrechten, antijüdischen Parteikader rund um ihren Vater ist für sie umso wichtiger, als sie sich in Frankreich in den allerletzten Jahren als Verteidigerin der säkularen Republik gegen islamische Fundamentalisten zu positionieren versuchte. Dabei sprach sie immer wieder von der Bedrohung, denen Juden, Frauen und Homosexuelle in Vierteln ausgesetzt sind, wo radikale muslimische Migranten Einfluss ausüben. Zuletzt lieferte der Anschlag eines französischen Dschihadisten auf das jüdische Museum in Brüssel, bei dem vier Personen erschossen wurden, Anlass für diese Argumentation.