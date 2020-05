Neue EU-Sanktionen gegen Russland verzögert

In letzter Minute haben die EU-Staaten ihren Zeitplan für die Verschärfung der Sanktionen gegenüber Russland geändert: Ursprünglich hätte das am Freitag auf Botschafter-Ebene verhandelte Paket am Montag "grünes Licht" von den Regierungen bekommen und am Dienstag in Kraft treten sollen.

Doch am Montag meldeten einige Staaten – dem Vernehmen nach allen voran Finnland – Bedenken an: Sie wollten angesichts der Waffenruhe in der Ostukraine noch etwas zuwarten – und die Sanktionen erst verschärfen, wenn der Frieden nicht mehr hält. Der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, das neue Maßnahmen-Paket gleich in Kraft treten zu lassen – und bei beständiger Waffenruhe wieder aufzuheben.

Montagnachmittag wurde kurzfristig ein neuerliches Treffen der Botschafter einberufen. Am Abend verkündete Ratspräsident Herman Van Rompuy den Kompromiss: Alle Hauptstädte haben am Montag zugestimmt – damit sind die schärferen Sanktionen beschlossen. Allerdings kommen sie verzögert: Erst "in ein paar Tagen" ( Van Rompuy) sollen sie im Amtsblatt der Union veröffentlicht und damit wirksam werden. Das, so der Ratspräsident, "lässt Zeit, um die Umsetzung der Waffenruhe und des Friedensplans zu bewerten". Abhängig von der Situation in der Ukraine sei man "bereit, die Sanktionen gänzlich oder teilweise zu überprüfen". Am Mittwoch sollen die EU-Botschafter erneut beraten.