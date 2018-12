Neue CDU-Chefin: Zwischen den Fronten

Noch am Samstag startete Kramp-Karrenbauer einen ersten Versuch, eine Art Friedensangebot: Sie schlug den 33-jährigen Chef der Nachwuchsorganisation, Paul Ziemiak, als Generalsekretär vor. Sie wolle die „jüngeren Generationen in den Erneuerungsprozess" einbinden, sagte sie. Doch hinter der Entscheidung steckt auch die Absicht, die Konservativen mehr zu integrieren: Ziemiak ist ein Freund von Jens Spahn und hat als Merkel-Kritiker viel Aufmerksamkeit generiert. Dennoch ging der Plan nicht ganz auf, Ziemiak wurde mit schwachen 62,8 Prozent gewählt. Wieso?

Dass sich der Spahn/Merz-Anhänger weder für den einen noch für den anderen explizit aussprach, stieß vielen sauer auf. Es kursiert gar das Gerücht, er habe sich aus Kalkül zurückgehalten, wohlwissend, dass ihn AKK für den Posten fragen würde. Manche bekrittelten wiederum, ihm fehle die Erfahrung, andere Delegierte hätten sich lieber einen Mann aus dem Osten für den Job gewünscht. Ziemiak deutete in seiner Bewerbungsrede an, dass ihm manche Anhänger von einem möglichen Job-Angebot abgeraten haben. Er wolle aber die Partei erneuern, erklärte er seine Beweggründe und versprach eine „neue Diskussionskultur“. Ziemiaks Organisation wird sich jedenfalls bald einen neuen Vorsitzenden suchen müssen, er lässt sein Amt als JU-Chef ruhen. Geht es nach manchem Jung-Politiker, sollte sein Nachfolger aus dem konservativen Lager kommen, wie etwa Philipp Amthor, derzeit Schatzmeister der JU und jüngster Bundestagsabgeordneter. Er hat zuletzt mit einer Konter-Rede gegen die AfD von sich reden gemacht („Hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung"). Er könnte der JU dabei helfen, die Niederlage von Merz zu verkraften, ist sein Kollege Maximilian Lüderwaldt überzeugt.

Was wird aus Merz?

Auf Friedrich Merz wollen viele in der CDU aber weiter nicht verzichten, besonders der Wirtschaftsflügel. „ Friedrich, wir brauchen dich“, rief Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsunion, am Parteitag, und schlug einen Tag später im ZDF vor, zumindest dessen inhaltliche Positionen zu übernehmen. Denn, ob sich der 63-Jährige überzeugen lässt, weiter für die Partei aktiv zu sein, ist noch offen. Er wollte sich in Hamburg nicht ins Präsidium wählen lassen, was Unterstützer irritierte.

Hinter den Kulissen wird überlegt, wie man ihn einbinden könnte. Ein Delegierten-Kreis aus Baden-Württemberg will ihn als Wirtschaftsminister sehen, den Posten hat derzeit Peter Altmaier inne. Oder, vielleicht das Verteidigungsressort? Ursula von der Leyen ist angezählt, ihr droht zudem ein U-Ausschuss wegen einer Affäre zu externen Beratern. Mehr als fraglich ist aber, ob Merz überhaupt im Kabinett seiner ehemaligen Rivalin Angela Merkel arbeiten würde, ohne weiter mit ihrem Amt zu liebäugeln.

Kramp-Karrenbauer hat es jedenfalls fest im Visier, wie sie wissen ließ. Zunächst folgen aber Bewährungsproben in der Koalition. Und da erwarten ihre Kritiker deutliche Signale. Der Kanzlerin, die bisher auch Vertraute ist, wolle sie Paroli bieten, „wo es im Interesse der Partei notwendig ist“, kündigte sie an. Inhaltlich könnte die Sozialpolitikern mit ihrer konservativ-gesellschaftspolitischen Überzeugung Akzente setzen – und für Reibungen sorgen, wenn die SPD und Union demnächst im Koalitionsausschuss über das Werbe- und Informationsverbot für Schwangerschaftsabbrüche debattieren. Was die SPD bereits mit Sorge am Schirm hat: AKK kündigte „Werkstattgespräche“ zu Migration und Sicherheit an, um „konkrete Verbesserungen“ zu erarbeiten, erklärte sie in der Bild am Sonntag. Dazu will sie Experten, aber auch Kritiker von Merkels Kurs involvieren. SPD-Parteivize Ralf Stegner warnte sie nun via Tagesspiegel vor einer Wende und möglichen Abweichungen im Koalitionsvertrag.

Dass sie bei diesen Themen aufs Tempo drückt, hat nicht nur mit interner Versöhnungsarbeit zu tun: 2019 stehen Wahlen an - im Europaparlament sowie in den Landtagen von Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wo die AfD derzeit bei mehr als 20 Prozent steht. Was AKK bereits entgegenkommt: Laut Forsa sprang die CDU/ CSU nach ihrer Wahl über die 30-Prozentmarke auf 32 (im Oktober waren es noch 26 Prozent), das ist zwar nur ein Stimmungsbild, aber mit Blick auf ihre Kritiker in der Partei keine schlechte Starthilfe.