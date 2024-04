Nestlé süßt Babynahrung – aber nur in Ländern des Globalen Südens

Durchgeführt hat die Untersuchung die Schweizer Nichtregierungsorganisation "Public Eye" zusammen mit dem "International Baby Foods Action Network". Sie nahmen die beiden Getreidebrei- und Milchpulvermarken Cerelac und Nido von Nestlé unter die Lupe, die in Asien, Afrika und Lateinamerika weit verbreitet sind. Beide werden vom größten Nahrungsmittelhersteller der Welt als "gesund für Kinder" beworben, und gelten als sogenannte "billion brands" – Marken, die je über eine Milliarde Schweizer Franken zu Nestlés Umsatz beisteuern. Nido, auf dem Markt seit 1944, gilt sogar als Nestlés bestverkaufte Folgemilch-Marke weltweit.

Das Ergebnis der Untersuchung: In den Ländern des Globalen Südens werden oft hohe Mengen Zucker zugesetzt. Medien berichten, dass in dem Getreidebrei für sechs Monate alte Babys, der in der Schweiz erhältlich ist, kein Zucker enthalten ist. Im Senegal hingegen seien pro Portion sechs Gramm Zucker enthalten.

Ähnlich verhalte es sich bei einem anderen Weizenbrei, der in Deutschland und Großbritannien vertrieben werde: Er sei in europäischen Ländern ganz ohne Zucker, in Südafrika und Äthiopien aber mit mehr als fünf Gramm pro Portion versetzt – so viel wie etwa ein Würfel Zucker enthält.