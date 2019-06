Nervenkrieg um Flüchtlingsschiff, Salvini droht Crew

Die „Sea Watch 3“ befand sich am Donnerstagnachmittag weiter in Warteposition vor der Hafeneinfahrt der süditalienischen Insel Lampedusa. Die deutsche Kapitänin Carola Rackete hatte das NGO-Schiff an einer Blockade der Finanzpolizei vorbei bis drei Meilen vor die Küste manövriert. Nach dreiwöchiger Odyssee auf dem Mittelmeer sind die 42 Personen an Bord völlig erschöpft. „Wir haben eine Nacht gewartet, wir können keine weitere warten. Die Verzweiflung von Menschen ist nichts, womit man spielt“, so der Twitter-Appell der „Sea Watch 3“.

Eine Delegation der oppositionellen Demokratischen Partei ( PD), angeführt von PD-Chef Graziano Delrio, ist zu einer Solidaritätsaktion in Lampedusa eingetroffen. Sie appellierte an EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos: „Die EU hat die Pflicht, mit allen Mitteln einzugreifen, um diesem Stillstand ein Ende zu setzen und die Landung der Migranten in einem sicheren Hafen zu ermöglichen.“