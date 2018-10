NATO zieht ins größte Manöver seit Ende des Kalten Krieges

Das letzte Mal, als die NATO mit einem ähnlich riesigen Militäraufgebot in ein Manöver zog, gab es die Sowjetunion noch. Mit 45.000 Soldaten, 60 Schiffen, 150 Flugzeugen und mehr als 10.000 Fahrzeugen wird das westliche Militärbündnis nun ab 25. Oktober vier Wochen lang die umfassendste Militärübung seit Ende des Kalten Krieges abhalten. Operation „Dreizackiger Verbindungspunkt“ (Trident Juncture) richtet sich laut NATO nicht gegen Russland. „Die Übung ist defensiv“, betonte gestern NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Russland sei sogar eingeladen worden, Beobachter zu schicken, sagte er.

Wohl nicht ganz zufällig aber wird die Großübung, an der alle 29 NATO-Staaten sowie auch die Nicht-NATO-Länder Schweden und Finnland teilnehmen, in Norwegen abgehalten – einem Nachbarland Russlands. Denn seit der russischen Annexion der ukrainischen Krim, dem Krieg in der Ostukraine und den zunehmenden Cyberattacken Russlands hat das Militärbündnis ihren alten Gegner in Moskau wieder stärker ins Visier genommen.