NATO sendet klare und harte Signale nach Peking und Moskau

„China ist nicht unser Gegner, nicht unser Feind“, bemühte sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg um Kalmierung in Richtung Peking. „Wir treten nicht in einen neuen Kalten Krieg ein.“ Den Satz wiederholten so oder so ähnlich Regierungschefs einiger NATO-Länder. Von „Herausforderungen“, die der Aufstieg Chinas „für unsere Sicherheit darstellt“, war die Rede. Und wie die Allianz damit umgehen soll, dass China militärisch erheblich aufgerüstet und stark in atomare Fähigkeiten und moderne Waffensysteme investiert hat. Als Risiko wertet nicht nur Stoltenberg Pekings Investitionen in die Infrastruktur von NATO-Staaten.