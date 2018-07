NATO rechnet beim Gipfeltreffen mit einem zornigem Trump

„Er wird jetzt noch angriffslustiger sein“, mutmaßt Thomas Carothers, Vizepräsident für Carnegie in Washington. „Trump hat mehr Selbstvertrauen in seiner Position als früher, er ist bei seinen republikanischen Anhängern unglaublich populär, und er spürt, dass seine Botschaft in der NATO wirkt. Also wird er den Druck aufrechterhalten.“ Brüskiert der US-Präsident den Gipfel und unterschreibt er das Abschlussdokument nicht, wäre das keine Katastrophe, heißt es aus diplomatischen Kreisen. Alle jüngsten Beschlüsse der Allianz stehen bereits vor der Umsetzung. „Aber es wäre ein PR-Desaster“, glaubt Ex-NATO-Botschafter Valasek.

Noch mehr Sorgen bereitet den NATO-Partnern Trumps nächstes Gipfeltreffen – jenes mit Wladimir Putin. Der US-Präsident wird den russischen Staatschef am 16. Juli in Helsinki treffen.