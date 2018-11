Nahost: Musik produzieren unter Lebensgefahr

Mehr als ein Jahr hat Mehdi an dem Album gearbeitet. Dabei war der Iraner genau dafür 2013 verhaftet worden. Er hatte „illegal Musik veröffentlicht und damit religiöse Heiligkeit verletzt und zum Widerstand gegen die Islamische Republik angestiftet“. Drei Jahre musste er dafür ins Gefängnis. Er ist jetzt auf Bewährung frei.

Die Künstler, mit denen Mehdi gemeinsam an dem Album gearbeitet hat, hat der Iraner nie gesehen. Sie alle kommen aus Ländern des Nahen Ostens, in denen Krieg, bewaffnete Konflikte, Unruhen oder politisches Chaos an der Tagesordnung stehen: Jemen, Syrien, Libanon, Irak, Palästina, Türkei, Oman, Jordanien, Ägypten, Bahrain und Tadschikistan. Rund 100 Musiker aus 12 Staaten haben an dem Werk mitgearbeitet.