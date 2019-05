Nahost: Kurze Gewalt-Eskalation trübt Song-Contest-Laune nicht

Die Hamas weiß, wann sie losschlagen kann. Aber auch wann sie aufhören muss. Mit dem Song Contest zeigt Israel, dass es zu Europa gehört. Die Hamas könnte ihn ganz ausfallen lassen, würde sich dann aber in einem harten Nahost-Krieg wiederfinden. Den es nicht will. So laufen die Vorbereitungen zum ESC in Tel Aviv jetzt erst einmal weiter. In einer Woche, wenn der ESC beginnt, will die Hamas untersuchen, ob das unklare Abkommen auch eingehalten wird.

Und die Sänger aus aller Welt proben Tag und Nacht. Auch die isländische Gruppe Hatari mit dem Lied: „Der Hass wird siegen.“ Sie ist übrigens für einen Boykott Israels – dennoch aber nach Tel Aviv gekommen.