Marathon zum Nahost-Frieden

„Unkonventionell“ werde er sein, ließ Jared Kushner vor knapp zwei Wochen wissen. Er meinte damit seinen Nahost-Plan, an dem er im Auftrag seines Schwiegervaters, des US-Präsidenten Donald Trump, schon zwei Jahre lang tüftelt. Was der Ehemann von Ivanka Trump nun erstmals bekannt gab, ist freilich mehr als „unkonventionell“ und bricht mit der jahrzehntelangen US-Politik in der Region: Demnach soll nicht mehr von „zwei Staaten“ die Rede sein.

Die Begründung Kushners: Der Terminus bedeute für Israelis und Palästinenser jeweils ganz etwas Anderes. „Wir haben (daher) gesagt, lasst es uns einfach nicht sagen.“