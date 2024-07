Rund 20 Hamas-Terroristen und "Märtyrer" in Gaza getötet

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge im Gazastreifen bei einem Angriff rund 20 Mitglieder der islamistischen Hamas getötet. Sie hätten dem Bataillon der Terrorgruppe im Flüchtlingsviertel Al-Shati angehört, teilte das Militär mit. Unter den Getöteten seien auch Terroristen, die am Massaker in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Zudem töteten Soldaten den Angaben nach einen Scharfschützen, der letzte Woche einen israelischen Soldaten erschossen haben soll.