Gazastreifen: Mindestens 50 Tote bei israelischen Angriffen

Getötete Hamas-Kämpfer

Armee-Sprecher Daniel Hagari bekräftigte die Sichtweise der israelischen Regierung, Rafah im Süden des Gazastreifens müsse angegriffen werden, um die Hamas vollständig zu vernichten: "Die Hamas ist in Rafah, die Hamas hält unsere Geiseln in Rafah fest und deshalb sind unsere Streitkräfte in Rafah im Einsatz." Die Zivilbevölkerung werde geschützt, "indem wir sie ermutigen, vorübergehend in humanitäre Gebiete zu gehen". Die israelischen Soldaten hätten bislang rund 180 Hamas-Kämpfer in Rafah getötet. "Wir hören Explosionen und sehen schwarzen Rauch aus den Gebieten aufsteigen, in die die Armee eingedrungen ist. Es war eine weitere sehr schwierige Nacht", teilte ein Bewohner Rafahs, der nicht namentlich genannt werden wollte, Reuters per Kurznachrichtendienst mit.