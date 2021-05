Nahost-Konflikt weitet sich aus: Nun auch Raketen, aus dem Libanon

Der israelisch-palästinensische Konflikt führte auch neuerlich zu Auseinandersetzungen zwischen jüdischen und arabischen Bewohnern in mehreren israelischen Städten, etwa in Akkon (Akko), Haifa und Lod. In Bat Yam südlich von Tel Aviv wurde ein arabischer Einwohner von einer wütenden Menge ultranationalistischer Juden aus seinem Auto gezerrt und bewusstlos geprügelt. Premier Benjamin Netanjahu prangerte die Gewalt als „inakzeptabel“ an: „Nichts rechtfertigt das Lynchen von Arabern durch Juden, nichts rechtfertigt das Lynchen von Juden durch Araber.“

US-Präsident Joe Biden äußerte in einem Telefonat mit Netanjahu die Hoffnung auf ein Ende der Gewalt, bekräftigte aber Israels Recht auf Selbstverteidigung.