Nahost-Konflikt: USA versetzen 2.000 Soldaten in Alarmbereitschaft

Derweil kam am Dienstag ein von den USA gechartertes Kreuzfahrtschiff mit aus Israel in Sicherheit gebrachten US-Bürgern in Zypern an. Das in der israelischen Hafenstadt Haifa gestartete Schiff "Rhapsody of the Sea" hatte 159 Evakuierte an Bord, vor allem ältere US-Bürger, Familien mit Kindern und Touristen.