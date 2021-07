Israel bombardiert Ziele im Libanon und Syrien

Nach fast einer Woche Raketenbeschuss zwischen Israel und der islamistischen Hamas mit rund 170 Toten beginnen Vermittlungsbemühungen der Staatengemeinschaft. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo kommt an diesem Montag die Arabische Liga zusammen, in New York tagt der UN-Sicherheitsrat. Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier ( SPD) reist in die Krisenregion, um eine Waffenruhe im Gazastreifen anzubahnen.

Internationale Friedensappelle waren bislang ungehört verhallt. Die israelische Armee hatte am Wochenende ihre Luftangriffe gegen militante Palästinenser noch ausgeweitet. Erstmals drangen dabei auch Elitesoldaten am Boden in den Gazastreifen ein.