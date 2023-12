Scharfe Hamas-Kritik an Bildern Gefangener in Unterwäsche

Die radikal-islamische Hamas reagiert mit scharfer Kritik auf die Veröffentlichung von Aufnahmen nur in Unterwäsche bekleideter gefangener Palästinenser. Die in sozialen Netzwerken aufgetauchten Bilder seien ein abscheuliches Verbrechen an unschuldigen Zivilisten, sagte am Freitag der im Exil lebende Hamas-Vertreter Issat El-Reshiq. Er forderte Menschenrechtsorganisationen auf, eingreifen und sich für die Freilassung der Männer einsetzen.

Palästinensische Politiker sprachen von Erniedrigung und Entwürdigung palästinensischer Männer. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zeigte sich besorgt und appellierte, die Männer menschlich und mit Würde zu behandeln. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian warf Israel auf dem Kurznachrichtendienst X, Barbarei vor.

