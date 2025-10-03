Durchbruch in Nahost? Hamas stimmt Trump-Plan teilweise zu

Die radikalislamistische Palästinenserorganisation Hamas hat am Freitag ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs zu akzeptieren. Darunter sei die Freilassung aller Geiseln, teilte sie mit. Die Terrororganisation forderte aber zugleich weitere Verhandlungen. Trump hatte der Hamas am Freitag eine Frist bis Sonntag 18.00 Uhr (Montag Mitternacht MESZ) gesetzt, um seinem Friedensplan zuzustimmen.

Über Vermittler könne unverzüglich begonnen werden, Einzelheiten dazu zu besprechen, hieß es. Zudem bekräftige die Hamas ihre Position, die Verwaltung des Gazastreifens an eine palästinensische Instanz unabhängiger Technokraten zu geben. Die Gruppe erklärt zudem, sie bekunde ihre Wertschätzung für die arabischen, islamischen und internationalen Bemühungen sowie für die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump.