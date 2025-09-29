Friedenslösung im Gaza-Krieg laut Trump "mehr als sehr nahe"

US-Präsident Donald Trump hat sich optimistisch über eine rasche Friedenslösung im Gazakrieg geäußert. Eine Einigung sei "mehr als sehr nahe", sagte Trump am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu im Weißen Haus. Trump sagte weiter, Netanyahu habe seinen Friedensplan akzeptiert - eine Zustimmung der radikalislamischen Hamas stehe allerdings noch aus.

Trump hat einen "Friedensrat" für den Gazastreifen unter seiner Leitung vorgeschlagen. Dieser ist Teil eines 20-Punkte-Plans für eine Friedenslösung im Nahen Osten, den das Weiße Haus am Montag in Washington veröffentlichte. "Niemand wird gezwungen, Gaza zu verlassen", heißt es darin zudem mit Blick auf die palästinensische Zivilbevölkerung. Unterdessen entschuldigte sich Netanyahu bei Katar.

Konkret geht es um den Angriff auf die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in dem Golfstaat. Der Sender Channel 12 meldete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, Netanyahu habe sich während eines Telefonats mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani für die Verletzung der Souveränität Katars entschuldigt.