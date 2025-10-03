Trump droht der Hamas: Einigung bis Sonntag oder "Hölle wird ausbrechen"

US-Präsident Donald Trump setzt der islamistischen Hamas nach eigenen Angaben eine „letzte“ Frist für eine Zustimmung zu seinem Friedensabkommen im Gaza-Krieg. Bis Sonntagabend um 18.00 Uhr (Ortszeit Washington, 0.00 Uhr MESZ Montag) müsse eine Einigung mit der Hamas erzielt werden, schrieb er auf der Plattform Truth Social.

Alle Länder hätten unterschrieben, betonte Trump. „Wenn diese LETZTE-CHANCE-Einigung nicht genutzt wird, wird die HÖLLE für die Hamas ausbrechen, wie es noch niemand zuvor gesehen hat.“