Zu helfen, das war für Mohammed Wadi beruflicher Alltag. Seit Jahren ist er Mitarbeiter der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) im Gazastreifen, hat für sie Medikamente und medizinisches Material für die Spitäler in Gaza-Stadt organisiert. Seine derzeitige Hilflosigkeit aber stürzt den 40-Jährigen in völlige Verzweiflung, vor allem weil sie seinen eigenen Sohn betrifft. "Ich kann für Yoran nichts mehr tun - außer zusehen, wie es ihm täglich schlechter geht." Der Siebenjährige hat von Geburt an eine schwere Störung der Hirnfunktion, war immer auf besondere Betreuung angewiesen. "Es war viel Mühe, aber wir hatten es geschafft, dass er ein halbwegs normales Leben führen konnte", erzählt der Vater dem KURIER: "Er konnte gehen und sprechen." Doch alle Fortschritte sind dem Krieg in Gaza zum Opfer gefallen. "Es gibt all die Medikamente, die er brauchen würde", nicht mehr, die Räumlichkeiten sind zerstört und die Menschen, die ihn behandeln könnten, sind geflüchtet, oder tot."

Ein Schicksal, das so wie Yoran, rund15.000 Menschen in Gaza zur Zeit tritt, darunter fast 5000 Kinder. Es sind Menschen mit chronischen Krankheiten, für die es keine Medikamente mehr gibt, oder so schweren Kriegsverletzungen, dass man sie unter den herrschenden Bedingungen nicht operieren kann. Auch für Menschen mit Krebs gibt es in Gaza keine Behandlungsmöglichkeiten. Besonders tragisch ist das für Kinder, die an Leukämie erkrankt sind. An sich ist Leukämie meist gut behandelbar, aber weder Hilfsorganisationen, noch das verbliebene öffentliche Gesundheitssystem haben die Möglichkeiten dazu.

Kinder mit Leukämie - In Gaza kann man ihnen nicht mehr helfen Ähnlich ist die Situation für Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen, Herzinsuffizienz oder Niereninsuffizienz. Menschen, die dialysepflichtig sind, bekommen keine Behandlung im Gazastreifen. "Fast gesamte Infrastruktur des Gesundheitssystems ist zerstört, erzählt der MSF-Mitarbeiter, "es gibt nicht einmal mehr die Möglichkeit simple Infektionen zu bekämpfen." Auch sein Sohn kämpft mit solchen Infektionen. Durchfall und nicht heilende Wunden sind die Folgen. Die Schmerzen führen bei Yoran zu Krämpfen, was seine Lage noch schlimmer macht. "Ich habe viele Länder um Hilfe gebeten - umsonst" Mohammed hat durch seine Arbeit für MSF gute Kontakte, auch ins Ausland. "Mir war schon vor Wochen klar, dass ich ihn irgendwie hier rausbringen muss", berichtet er über seine Bemühungen: "Ich habe Kontakt zu den diplomatischen Vertretungen vieler europäischer Länder aufgenommen, Frankreich, Italien, Großbritannien, habe dort um eine Evakuierung von Yoran angesucht - es war umsonst. Ich habe oft nicht einmal eine Antwort bekommen."