Nach zweijährigem Boycott: Nordirland könnte Regierung zurückbekommen

Blutiger Grenzkonflikt

1998 konnte mit dem Karfreitagsabkommen der 30-jährige, brutale, blutige Konflikt zwischen Unionisten (die Nordirland als Teil Großbritanniens sehen) und Republikaner (die ein vereintes Irland möchten) beigelegt werden.

Um die Geschichte nicht wiederholen zu lassen, wurde im Abkommen festgehalten, dass es künftig keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland geben darf. Doch das wurde mit dem Brexit zum Problem, war doch die Grenze zwischen Nordirland und Irland auf einmal nicht nur eine Landes, sondern eine EU-Außengrenze, weil Irland weiter Teil der EU war, Nordirland aber nicht. Unruhen waren die Folge.

Nach langen Verhandlungen, wurden die Zollbedingungen auf die Irische See (also zwischen Nordirland und Großbritannien verlegt). Doch das konnten die Unionisten nicht akzeptieren - und traten den Regierungsboykott an. Denn in Nordirland müssen in jeder Regierung sowohl Unionisten (DUP) also auch Republikaner (Sinn Féin) im Stormont-Parlament sitzen. Auch das wurde im Karfreitagsabkommen festgehalten.