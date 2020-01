Nach Tötung von Soleimani: Raketen treffen Bagdad und US-Basis

Kritik an den USA übte Rouhani auch bei einem Treffen mit dem Außenminister Katars am Samstag. "Was die USA gemacht haben, war ein terroristischer Akt und dafür müssen sie einen hohen Preis bezahlen", sagte Rouhani zu Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani in Teheran. Der Iran will nach den Worten Rouhanis zwar keine Spannungen in der Region, aber die USA müssten wegen dieser kriminellen Handlung zur Rechenschaft gezogen werden.