Nach Thüringen-Wahl: Merz rüffelt CDU-Chefin AKK

In der CDU hängt nach der Landtagswahl in Thüringen der Haussegen schief - auch in Berlin. Der ehemalige Fraktionschef Friedrich Merz kritisiert indirekt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer: Das Wahlergebnis von 21,8 Prozent in dem Bundesland könne die CDU "nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen". Dies richtete Merz seiner Partei auf Twitter aus.