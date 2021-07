Italiens Präsident bleibt im Amt

Das Staatsoberhaupt appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Parteien, da das Land dringend eine tragfähige Regierung brauche, die die wirtschaftlichen und politischen Probleme löse. Napolitano gestand ein, dass die Fronten verhärtet seien und sich die Suche nach einer Lösung durchaus schwierig gestalte. Bei seinen Sondierungsgesprächen am Freitag sei es zu keinen Fortschritten gekommen.

Trotz des Stillstands versuchte Napolitano, international die Sorgen über das politische Vakuum in Rom zu zerstreuen. Obwohl die politische Lage schwierig sei, sei die Regierung um Mario Monti weiterhin interimistisch im Amt, so der Präsident. Sie sei ein "Element der Sicherheit", denn sie sei in der Lage, die für das Land notwendigen Beschlüsse zu fassen.

Das Staatsoberhaupt brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass es im Parlament bei der Wahl seines Nachfolgers einen breiten Konsens geben werde. Der Präsident wird von den beiden Kammern des Parlaments und den Vertretern der 20 Regionen gewählt. Napolitanos Mandat läuft am 15. Mai aus. Medien hatten spekuliert, dass Napolitano seinen Rücktritt einreichen könnte, um das Parlament zu zwingen, noch vor Mai einen Nachfolger zu wählen. Verfassungsgemäß kann in den sechs Monaten vor Ablauf des Mandats des Präsidenten das Parlament nicht aufgelöst werden. Napolitano kann daher keine Neuwahlen ausrufen, solange er noch im Amt ist.

Italien wartet mit Spannung auf die weiteren Entscheidungen Napolitanos, nachdem seine Sondierungsgespräche zur Bildung einer tragfähigen Regierung in Rom am Freitag ergebnislos zu Ende gegangen sind. Alle großen Parteien des Parlaments beharrten bei Napolitanos Sondierungen auf ihren Positionen. Dem Spitzenpolitiker des Mitte-Links-Bündnisses Pier Luigi Bersani war es zuvor in sechstägigen Konsultationen nicht gelungen, eine tragfähige Regierung zu bilden. Bersani will keine Regierung mit seinem Erzrivalen Silvio Berlusconi, dem Chef des Mitte-Rechts-Bündnisses. Die Protestbewegung "Fünf Sterne" um den Starkomiker Beppe Grillo lehnt es wiederum ab, einer Regierung aus traditionellen Parteien das Vertrauen auszusprechen.