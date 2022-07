Nach Putin-Kritik im TV droht Journalistin langjährige Haftstrafe

Nach ihrer Protestaktion verbrachte die Journalistin mehrere Monate im Ausland und arbeitete unter anderem kurzzeitig für die deutsche Zeitung Die Welt. Inzwischen ist die 44-Jährige wieder in Russland, angeblich wegen eines Sorgerechtsstreits um ihre Kinder. Vergangene Woche hatte sie nahe des Kreml erneut gegen den Militäreinsatz in der Ukraine demonstriert und Machthaber Wladimir Putin einen "Killer" genannt. Kurzzeitig wurde sie auch festgenommen.

"Habe lange verdrängt"

Dem deutschen Spiegel erzählte Owsjannikowa im März in einem Interview: "Ich bin nicht so politisiert, nie zu Demonstrationen gegangen. Ich habe lange verdrängt. Meine Unzufriedenheit hat sich über all die Jahre aufgestaut. Dann kamen all die Ereignisse in der Ukraine 2014, die Instabilität, das Ausrufen der "Volksrepubliken Donezk und Luhansk", die Vergiftung von Alexej Nawalny. Parallel schalteten die Behörden nach und nach die unabhängigen Medien aus oder blockierten sie. Der Beginn des Krieges gegen die Ukraine war der Punkt, an dem es für mich kein Zurück mehr gab. [...] Als ich am 24. Februar morgens aufwachte und hörte, dass Putin einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte, war das ein Schock."