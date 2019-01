Nach Prügelattacken durch Asylwerber: Rechte Bürgerwehren in Amberg

Cerny sagte: „Eine echte rechte Szene haben wir in Amberg nicht.“ Einzelne Rechte seien bekannt und hätten beispielsweise an rechten Demonstrationen wie in Chemnitz teilgenommen. Außerdem verwies erauf die zurückgegangene Zahl von Gewaltdelikten in Amberg, zwölf Prozent der Delikte seien von Asylwerbern verübt worden. Cerny nannte das "normal für eine Stadt dieser Größe". Der Polizeisprecher sagte, es seien keine Protestaktionen von rechten Gruppierungen angemeldet oder bekannt. „Die Sicherheitslage in Amberg ist gut.“ Das habe auch die schnelle Festnahme der Tatverdächtigen am Samstag gezeigt.