Nach monatelanger Blockade: Libanon hat neue Regierung

Libanons Ministerpräsident Saad al-Hariri hat nach neun Monate langen Streitigkeiten eine neue Einheitsregierung gebildet. Hariri stellte sein Kabinett am Donnerstag nach einem Treffen mit Präsident Michel Aoun und dem Vorsitzenden der Nationalversammlung, Nabih Berri, vor.

Drei der neuen Kabinettsmitglieder gehören der Schiitenmiliz Hisbollah an. Das Innenministerium wird erstmals von einer Frau geführt.

In der neuen Regierung sollen die meisten der Gruppen des Landes vertreten sein, die seit der Wahl am 6. Mai verhandelt haben. Der Libanon gilt als Land mit vielen ethnischen Gruppen sowie verschiedenen Religionsgemeinschaften. Im Libanon ringen die vom Iran unterstützten schiitischen Kräfte mit den Sunniten um Einfluss. Der sunnitische Regierungschef Hariri ist eng mit dem saudi-arabischen Königshaus verbündet, das die Hisbollah zurückdrängen will, und wird auch vom Westen unterstützt