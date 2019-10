Nach Katalonien-Protesten wächst Druck auf Premier Sánchez

Radikale Demonstranten hatten Barrikaden errichtet sowie Steine und Metallgegenstände auf Polizisten geworfen. Dutzende Pflastersteine wurden aus den Gehwegen gerissen. Die Beamten setzten Tränengas und Gummigeschoße ein. Flüge wurden gestrichen, Läden und Touristenattraktionen wie die weltberühmte Gaudí-Kathedrale Sagrada Família blieben geschlossen.

Seit dem Beginn der Proteste wurden nach Angaben der Behörden rund 600 Menschen bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei verletzt. Mehr als 200 wurden vorläufig festgenommen.

Menschenkette gegen Vandalen

Es gibt aber auch eine Gegenbewegung: In der Nacht auf Sonntag versuchten friedliche Unabhängigkeitsbefürworter der Gewalt ein Ende zu setzen. Hunderte Personen bildeten am Samstagabend auf der Via Laietana eine Menschenkette, um die gewaltbereiten Randalierer daran zu hindern, erneut mit Steinen, Glasflaschen und Feuerwerkskörpern die Beamten anzugreifen. Sie stellten sich vor die Polizei und richteten sich mit erhobenen Händen gegen die vermummten Vandalen. "Wir protestieren seit Jahren friedlich für unsere Unabhängigkeit. Ein paar Hundert Randalierer dürfen nicht unser Image in den Dreck ziehen und unser politisches Ziel in Verruf bringen", erklärte eine Demonstrantin einem spanischen TV-Sender.

Tatsächlich zeichnete sich Kataloniens Unabhängigkeitsbewegung in den vergangenen Jahren durch ihren friedlichen Protest aus. Natürlich kam es immer wieder zu vereinzelten Konfliktsituationen. Doch selbst beim illegalen Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017, als die spanische Polizei teils vehement gegen Bürger vorging, blieb es relativ gewaltfrei.

Die Demonstrationen haben die Frage um Kataloniens Unabhängigkeit mitten in den spanischen Wahlkampf gerückt: Am 10. November kämpft Ministerpräsident Sánchez um seine Wiederwahl. Seine Sozialisten werden wohl wieder keine Mehrheit erreichen. Der PP von Casado werden hingegen signifikante Stimmenzuwächse vorausgesagt. Es ist Spaniens vierte Parlamentswahl innerhalb von vier Jahren.