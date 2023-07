Journalistin in Tschetschenien krankenhausreif geschlagen

Eine Investigativjournalistin der unabh├Ąngigen russischen Zeitung Nowaja Gaseta ist nach Angaben der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien zusammengeschlagen worden. Die Tschetschenien-Expertin Elena Milaschina sei nach ihrer Ankunft in der russischen Kaukasusrepublik attackiert worden, erkl├Ąrte Memorial in Online-Netzwerken.

Maskierte und bewaffnete M├Ąnner h├Ątten ihr Auto, in dem auch der Rechtsanwalt Alexander Nemow sa├č, auf dem Weg in die tschetschenische Hauptstadt Grosny gestoppt, teilte die Menschenrechtsorganisation Memorial mit. Die M├Ąnner schlugen demnach auf die beiden Insassen ein und zerst├Ârten alle vorhandenen Dokumente und Technik.

Ôץ Mehr dazu hier: Online-Ausgabe der neuen "Nowaja Gaseta" in Russland blockiert