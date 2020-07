Österreicher nach IS-Attacke verschwunden

Seit Monaten warnen Libyen-Experten vor dem Vormarsch der radikal-sunnitischen Terrormiliz " Islamischer Staat" (IS) in dem ölreichen nordafrikanischen Staat. Libyen ist seit dem Sturz von Langzeit-Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 nie mehr zur Ruhe gekommen. Es gibt zwei Regierungen, die einander bekämpfen, und zudem unzählige Milizen, darunter auch radikalislamische. In diesem von Bürgerkrieg geschwächten Land fällt es dem IS nicht schwer, an Terrain zu gewinnen. Wie stark die Terrormiliz in dem Machtvakuum schon werden konnte, lässt sich schwer einschätzen.

"Es sieht sehr düster aus", sagte Libyen-Experte Wolfgang Pusztai im KURIER-Gespräch. Er setzt seine Hoffnungen auf Ägypten und dessen starke Armee. Seit der Enthauptung ägyptischer Kopten in Libyen fliegt Kairos Luftwaffe Angriffe gegen den IS