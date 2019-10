Nach Haftbefehl: Puigdemont stellt sich belgischer Polizei

Am Montag erließ Spanien gegen den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemon erneut einen internationalen Haftbefehl, um ihm eventuell doch noch in Spanien den Prozess machen zu können. Er wird wegen "Aufruhrs" und der Veruntreuung öffentlicher Gelder gesucht. Der Seperatistenführer hatte nach dem Referendum die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien erklärt.

Mehrere seiner früheren Kollegen aus der Regionalregierung, darunter sein Vize Oriol Junqueras, waren am Montag zu Gefängnisstrafen zwischen neun bis 13 Jahren verurteilt worden. In Spaniens kam es in Folge zu heftigen Protesten mit über 50 Festnahmen und 150 Verletzten.