Spanien: Ein Urteil schafft harte Fronten

aus Barcelona von Linda Osusky

Großkundgebungen und ein Dreitagesmarsch nach Barcelona, mit dem Ziel, die wichtigsten Verkehrswege zu blockieren: Die Antwort der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter auf ein historisches Urteil in Spaniens Demokratie. Neun Mitglieder der abgesetzten katalanischen Führungsspitze fassten wegen Abhaltung des Unabhängigkeitsreferendums am 1. Oktober 2017 Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren aus.

Zusammenstöße

Ab der Bekanntmachung der Urteile am Montagmorgen gab es Proteste in ganz Katalonien. Am Flughafen von Barcelona kam es am Abend dann zu Zusammenstößen mit der Polizei. Mehr als 30 Menschen wurden dabei verletzt, Dutzende Flüge mussten gestrichen werden. Die Zusammenstöße mit der Polizei zeigten einmal mehr: Mit der juristischen Antwort ist der Konflikt nicht beendet. Für Spaniens amtierenden sozialistischen Regierungschef Pedro Sanchez ist der Umgang mit Katalonien eine Gratwanderung. Auf der einen Seite versprach er, für die Einheit Spaniens zu kämpfen. Er müsse aber auch der mehrheitlichen Forderung Kataloniens, seine Selbstverwaltung und nationale Identität besser zu schützen, nachkommen, so der Politikwissenschafter Jose Fernandez-Albertos zum KURIER.