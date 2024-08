Nach Gefangenenaustausch: Russische Oppositionelle wollen im Exil arbeiten

Nach dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen wollen nach Deutschland gebrachte Oppositionelle nach eigenen Angaben ihre Arbeit notgedrungen im Exil fortsetzen. "Als Menschen, die tatsächlich deportiert wurden, die aus dem Land geworfen wurden, haben wir alle den großen Wunsch, zurückzukehren", sagte der russische Dissident Andrej Piwowarow laut Reuters in einem am Samstag geführten Interview. Aber für ihn sei klar, dass das nicht zugelassen werde.

Gefangenenaustausch

Piwowarow und Jaschin zählen zu einer Reihe von Dissidenten, die am Donnerstag beim größten Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und westlichen Ländern unter Führung Deutschlands und der USA freigekommen waren. Auf beiden Seiten wurden insgesamt 24 Gefangene entlassen und abgeschoben. Mehrere der von Russland freigelassenen Personen waren aufgrund ihrer Arbeit als westliche Journalisten oder als russische Oppositionspolitiker inhaftiert worden. Unter den im Westen Inhaftierten waren hingegen russische Geheimdienstmitarbeiter, darunter der Offizier Wadim Krassikow, der wegen eines politischen Mords im Berliner Tiergarten verurteilt worden war.

"Ich habe mehrmals gesagt, dass ich nicht auf irgendwelchen Austauschlisten stehen will", sagte Jaschin. "Die Kreml-Vertreter haben meinen Namen gerne aufgenommen, denn für sie ist mein Austausch in Wirklichkeit eine Ausweisung." Sein Platz sei in Russland. "Ich habe mein Leben meinem Land gewidmet." Er wolle weiter gegen den von Russland geführten Krieg in der Ukraine eintreten und politischen Gefangenen helfen.