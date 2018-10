Nach Freilassung: US-Pastor trifft Trump

Brunson war am Freitag nach monatelangem diplomatischen Tauziehen freigelassen worden. Ein Gericht in Aliaga bei Izmir hob den Hausarrest und die Ausreisesperre für den evangelikalen Geistlichen auf, am Freitagabend reiste er aus der Türkei aus. Noch am Samstagabend (MESZ) wollte US-Präsident Donald Trump ihn im Weißen Haus empfangen.