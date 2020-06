Nach Flugzeug-Abschuss: Iran bittet Frankreich um Blackbox-Auswertung

176 Tote

Der Iran hat den versehentlichen Abschuss der Passagiermaschine zugegeben, bei dem am 8. Januar alle 176 Insassen umgekommen waren. Die Revolutionsgarden übernahmen die Verantwortung. Der Iran hatte zum Zeitpunkt des Abschusses mit Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak auf die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die USA geantwortet.

Bei einem großen Teil der getöteten Flugpassagiere handelte es sich um Kanadier. Die Regierung in Ottawa hat die Regierung in Teheran wiederholt aufgefordert, die Blackboxen zur Auswertung an die Ukraine oder Frankreich zu übergeben. Die amtliche iranische Nachrichtenagentur Irna hatte Anfang Juni berichtet, die Behörden seien zur Übergabe der Blackboxen an Paris oder Kiew bereit. Allerdings seien diese so schwer beschädigt, dass sie die Ermittlungen möglicherweise nicht weiter voranbringen könnten.