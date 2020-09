Nach Explosion in Beirut: Erneut riesiges Feuer im Hafen

Mehr als einen Monat nach der verheerenden Explosion in Beirut ist im Hafen der libanesischen Hauptstadt erneut ein Feuer ausgebrochen. Live-Bilder im libanesischen Fernsehen zeigten am Donnerstag Flammen und dichte schwarze Rauchwolken. Ein Sprecher des Zivilschutzes sagte, ein Container sei in Brand gehalten. Es sei unklar, was er beinhalte.