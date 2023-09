Nach Einsatz wegen Ausschreitungen: 16 Polizisten in Nordirland verletzt

Bei Ausschreitungen in Nordirland sind nach Polizeiangaben 16 EinsatzkrÀfte verletzt worden. In der Stadt Londonderry seien Beamte und Fahrzeuge am Donnerstag mit Mauerwerk und Molotowcocktails angegriffen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

EinsatzkrÀfte hÀtten etwa Verbrennungen und Kopfverletzungen erlitten. Die Polizei war eigentlich wegen mehrerer Durchsuchungen im Stadtgebiet im Einsatz.

➀ Mehr lesen: Daten von 10.000 Polizisten aus Nordirland aus Versehen freigegeben

Auch wegen des warmen Wetters seien viele Jugendliche in der Gegend gewesen, teilte die Polizei mit. "Leider ist die Situation schnell eskaliert."