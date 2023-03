Nach Diktatur-Vergleich: Nicaragua kappt diplomatische Beziehungen mit Vatikan

Nicaragua hat offenbar die diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl gekappt. Grund sei ein j├╝ngstes Interview von Papst Franziskus, in dem er Nicaragua und das linksgerichtete sandinistische Regime mit mit ehemaligen kommunistischen Diktaturen und dem Nationalsozialismus verglichen hatte, berichtet die Zeitung "La Presa" am Sonntag aus Managua unter Berufung auf diplomatische Kreise in Rom.

Papst Franziskus hatte dem argentinischen Portal "Infobae" gesagt, der Umgang des Regimes mit dem zu einer langen Haftstrafe verurteilten Bischof Rolando Alvarez erscheine ihm so, als wolle man die "kommunistische Diktatur von 1917 oder die Hitler-Diktatur von 1935 hierherbringen". Er k├Ânne die F├╝hrungsfigur in Nicaragua nur f├╝r eine unausgeglichene Person halten, so Franziskus, ohne den Namen des sandinistischen Pr├Ąsidenten Daniel Ortega zu nennen.

Krisenland Nicaragua

In der seit Jahren andauernden innenpolitischen Krise des Landes haben die Kirche in Nicaragua sowie Menschenrechtler und unabh├Ąngige Medien immer wieder das oft gewaltsame Vorgehen der Regierung kritisiert. Inzwischen sind Tausende Nichtregierungsorganisationen verboten worden, Hunderte politische Gefangene und Oppositionspolitiker wurden ausgeb├╝rgert.

Vor wenigen Tagen hatte die sandinistische Regierung zudem die Schlie├čung der Caritas sowie zweier Katholischer Universit├Ąten in Nicaragua angeordnet und deren Verm├Âgenswerte beschlagnahmt.