Noch keine Wende im Kampf gegen IS

Ein Hauptgrund dafür: Die Schwäche der irakischen Armee. Und das hat mehrere Gründe. Die Streitkräfte wurden nach dem Sturz von Diktator(2003) von 400.000 mehr als halbiert. Und davon gibt es mindestens 50.000 "Geistersoldaten", die nur auf dem Papier existieren, um korrupten Offizieren das Salär aufzubessern. Zudem hatte die frühereunter dem schiitischen Premier al-Maliki fähige sunnitische Kommandanten, die zuvor das Saddam-Regime trugen, durch Schiiten ersetzt. Und die verbliebenen sunnitischen Kader in der Armee hatten wenig Ansporn, sich für die schiitischen Machthaber inins Zeug zu legen – bei der Eroberung Mossuls durch den IS traten sie schnell die Flucht an.

Die USA kalkulieren drei Jahre, bis die irakischen Verbände neu aufgestellt sind und als schlagkräftige Truppe dem IS die Stirn bieten können. Feichtinger ist skeptisch, ob das gelingen kann. "Zumindest ebenso wichtig wäre es, die sunnitischen Stämme, die sich teilweise mit dem IS verbündet haben, zu gewinnen. Das hätte einen doppelten Effekt: Der IS würde geschwächt und die Anti-Terror-Allianz durch kampferprobte Männer gestärkt." Aber, so der Brigadier, "der Konflikt wird uns noch lange beschäftigen".