Nach Corona-Schock: Italiener stolz auf erfolgreiche Disziplin

Auch Frankreich zog angesichts von 16.096 Neuinfektionen am Donnerstag die Schrauben weiter an. Am härtesten trifft es Marseille und sein Umland: Ab heute, Samstag, gilt dort ein zweiter Lockdown. Alle Restaurants, Bars und öffentlich zugängliche Einrichtungen, die laut Behörden kein „strenges Gesundheitsprotokoll“ haben, müssen zusperren. In der Hafenstadt protestierten am Freitag Hunderte wütende Gastronomen dagegen. Der Präsident der Region will gegen die von Paris diktierten Einschränkungen juristisch vorgehen. Er sieht darin eine „kollektive Bestrafung“ für die rund 1,9 Millionen Menschen im Ballungsraum Marseille.