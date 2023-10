260 Tote bei israelischem Rave: Angehörige verzweifeln

"Ich hörte ständiges Schießen"

Überlebende des Supernova Festivals teilen ihre erschütternden Erlebnisse in sozialen Medien. Arik Nani erzählt von ihrer Flucht: "Wir rannten zu den Feldern und hörten hinter uns ständiges Feuer, sahen Menschen rennen und fallen. Wir versteckten uns im Gebüsch, während Kugeln über unsere Köpfe flogen", sagt Nani, die diese Woche ihren 26. Geburtstag feiert. Sie werde ihn in Trauer, aber dankbar feiern. "Ich habe nicht gedacht, dass ich es schaffen würde". Sechs Stunden sei sie dehydriert und mit einer Verletzung an der Hand gerannt bis sie es schaffte, in eine Notunterkunft zu kommen. Andere versuchten, in Autos zu entkommen, wurden aber beschossen, wie abgebrannte Fahrzeuge in der Nähe des Festivalgeländes zeigen.

Videoaufnahmen zeigen erschreckende Bilder von Festivalbesuchern, die von Mitgliedern der Hamas, einer von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuften Gruppe, angegriffen werden.

