Myanmar: Suu Kyi verteidigt Urteil gegen Reuters-Reporter

Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat die Verurteilung zweier Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters verteidigt. Das Urteil habe nichts mit Meinungsfreiheit und der Arbeit als Journalisten zu tun, sagte die Friedensnobelpreisträgerin am Donnerstag auf einem Wirtschaftsforum des Verbandes südostasiatischer Staaten (Asean) in Hanoi.

Das Gericht habe festgestellt, dass die Journalisten das Gesetz für Staatsgeheimnisse verletzt hätten. Die beiden Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo waren Anfang September zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatten sich mit dem gewaltsamen Vorgehen gegen die muslimische Minderheit der Rohingya im Land beschäftigt und bei ihrer Festnahme für einen Artikel über die Ermordung von zehn Männern und Buben recherchiert, die dieser Volksgruppe angehörten.

Suu Kyi sagte, die Verurteilten hätten das Recht, gegen das Urteil Berufung einzulegen und deutlich zu machen, warum es aus ihrer Sicht falsch sei. Der Prozess und jede Anhörung seien öffentlich gewesen. Wenn jemand der Ansicht sei, dass es sich um ein Fehlurteil handle, solle er es begründen, sagte die Politikerin.

Die Nachrichtenagentur Reuters bekräftigte am Donnerstag seine Einschätzung, dass Wa Lone und Kyaw Soe Oo nicht das Spionage-Gesetz Myanmars verletzt hätten. Sie hätten zu keinem Zeitpunkt etwas getan, um ihrem Land zu schaden. Den beiden Journalisten war nach ihrer Darstellung offenkundig eine Falle gestellt worden. Zwei Polizisten, die sie nie vorher gesehen hätten, hätten ihnen in eine Zeitung eingerollte Dokumente übergeben, sagten sie. Unmittelbar darauf seien sie von Beamten in Zivil in ein Auto gezerrt worden.