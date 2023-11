Myanmar: 50.000 Menschen vor schweren Kämpfen auf der Flucht

Chaos und Gewalt im Land

Ende Oktober hatten drei ethnische Gruppen eine Offensive im nördlichen Teilstaat Shan im Grenzgebiet zu China gestartet und Berichten zufolge dem Militär schwere Verluste zugefügt. Mitglieder einer der bewaffneten Gruppen sagten der Deutschen Presse-Agentur, die Allianz habe die Kontrolle über mehrere Städte sowie mehr als 150 Militärstützpunkte übernommen, darunter Chinshwehaw, den zweitgrößten Grenzposten zwischen Myanmar und China. Zudem seien mehrere Polizeistationen besetzt und Panzer der Armee beschlagnahmt worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden.

Beobachtern zufolge handelt es sich um eine der größten militärischen Herausforderungen für die Militärjunta seit ihrem Putsch Machtübernahme im Februar 2021. Der Präsident des Krisenstaats, Myint Swe, warnte bereits vor einem Zerfall des Landes, falls es der Armee nicht gelingt, die Kontrolle in der Region zurückzugewinnen.

Seit dem Putsch der Generäle nach einem rund zehnjährigen Demokratisierungsprozess versinkt Myanmar, das zuvor schon jahrzehntelang von Militärs regiert wurde, in Chaos und Gewalt. In verschiedenen Landesteilen kämpfen ethnische Gruppen gegen die Armee, die jeden Widerstand mit brutaler Härte unterdrückt. Die entmachtete Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sitzt im Gefängnis. Der Shan-Staat, der an China, Laos und Thailand grenzt, ist die größte Verwaltungseinheit Myanmars und umfasst fast ein Viertel der Gesamtfläche des Landes.