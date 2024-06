Am Samstag, 29. Juni, findet die traditionelle Gay Pride in London statt. Schon diesen Samstag aber, am 22. Juni, feiert eine ganz besondere Pride-Veranstaltung in der britischen Metropole Premiere.

Die allererste Muslim Pride 2024 hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Tag lang "die queere muslimische Kultur, den Aktivismus und die Geschichte" zu feiern, so die BBC. Ein wichtiges Zeichen, denn in nicht wenigen islamischen Ländern ist Homosexualität und Queerness im Allgemeinen immer noch gesetzlich verboten, zum Teil steht sie sogar unter Todesstrafe.