NATO-Manöver: Muskelspiel in West und Ost

Es ist der Herbst der militärischen Superlativen in Ost wie West. Ab heute, Donnerstag, probt die NATO in Norwegen mit ihrem Großmanöver „Trident Juncture“ (Dreizackiger Verbindungspunkt) das Zusammenspiel im Ernstfall. Es ist das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges mit 50.000 Soldaten, 150 Flugzeugen, 65 Schiffen, mehr als 10.000 Militärfahrzeugen sowie dem US-Flugzeugträger „Harry S. Truman“. Trainiert wird der Bündnisfall, also der Fall, wenn einer der 29 NATO-Staaten angegriffen wird und für die anderen die Beistandspflicht schlagend wird. Auch Finnland und Schweden nehmen als Partnerländer der Allianz am Manöver teil.

In der ersten Phase wird geprobt, wie schnell sie Truppen aus anderen Teilen Europas und aus Nordamerika zusammenziehen. Im zweiten Teil, dem eigentlichen Manöver, wird dann eine fiktive Konfliktsituation inszeniert. Dabei wird überprüft, ob die Militärs aus den 31 teilnehmenden Staaten in einer Gefechtssituation problemlos zusammenarbeiten können. Das reicht von der sprachlichen Verständigung bis hin zur Kompatibilität des Geräts.

Die NATO-Truppen sollen operativ so gut aufeinander eingespielt sein, dass sie jederzeit bereit sind, „auf jede Bedrohung, egal, woher sie kommt und welcher Art sie ist, zu antworten“. So formuliert es das Bündnis. Klar ist aber, wer als potenzieller Aggressor gesehen wird: Russland.