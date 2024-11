Musk will Verbraucherschutz im US-Finanzsektor abschaffen

Der Milliardär Elon Musk, der vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump mit dem Abbau überflüssiger Bürokratie beauftragt wurde, fordert die Abschaffung der Verbraucherschutzbehörde im Finanzsektor.

"CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) streichen. Es gibt zu viele doppelte Regulierungsbehörden", schrieb Musk am Mittwoch in seinem Kurznachrichtendienst X. Die Behörde reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.